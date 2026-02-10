Haberler

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

