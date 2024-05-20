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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent İslamabad'da Pakistan Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent İslamabad'da Pakistan Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile görüştü.

Fidan, temasları çerçevesinde bugün erken saatlerde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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