Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından Fidan ile Jilani görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştüğü belirtildi.