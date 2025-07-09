Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da Terör Saldırısını Lanetledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında 28 Haziran'daki terör saldırısını kınadı ve Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Pakistan'da 28 Haziran'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetleniyorum. Pakistan'ın FETÖ, PKK, YGP, DEAŞ terör örgütleriyle mücadele yanımızda olması önemli olmuştur" dedi. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika