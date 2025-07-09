Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız"...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika