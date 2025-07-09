Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız"...

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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