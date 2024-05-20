Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad temasları çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde geldiği başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Fidan, temasları çerçevesinde bugün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelmişti. - İSLAMABAD