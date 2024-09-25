Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunuyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta düzenlenen (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.