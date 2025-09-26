Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Hollanda ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi ve görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

