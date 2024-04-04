Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Toplantısından Döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından TSİ 18.15'te Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket ettiğini aktardı. Bakan Fidan, NATO Karargahında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler yaptı. - BRÜKSEL