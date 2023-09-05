Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.