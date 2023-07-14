Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Stoltenberg ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'dan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.