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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'dan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibi ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 'Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 56'ncı Dışişleri Bakanları Toplantısı' için bulunduğu Cakarta'dan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibinin ele alındığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

Jens Stoltenberg Hakan Fidan Politika Haberler

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