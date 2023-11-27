Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecektir. Toplantıda Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır. Sayın bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA