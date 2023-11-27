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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidiyor

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Politika Haberleri
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Toplantıda Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumu, Balkanlar'daki gelişmeler ve NATO-Ukrayna Konseyi oturumu ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecektir. Toplantıda Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır. Sayın bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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