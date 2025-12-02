Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliği gibi konular görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in yanı sıra çeşitli mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Geçen haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirileceği toplantı, Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüş alışverişine zemin oluşturacak.

İlk oturumun gündemi: Rusya- Ukrayna savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliği

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı iki oturum halinde yapılacak. İlk oturumda sadece NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları yer alacak. Bu bölümde İttifak'ın öncelikli gündem maddeleri ele alınacak; başta Rusya- Ukrayna savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.

Müttefik bakanların NATO'nun doğu kanadındaki gelişmelerin yanı sıra İttifak'ın güney yönlü politikaları, Balkanlar'daki durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki dinamiklerin Avrupa-Atlantik güvenliğine etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

Bakan Fidan'ın bu oturumda Türkiye'nin güçlü ve modern askeri kabiliyetleri ile savunma sanayisi aracılığıyla NATO'ya ve Avrupa güvenliğine yaptığı katkıları aktaracağı, Ankara Zirvesi hazırlıklarına ilişkin bilgi vereceği ifade ediliyor.

Fidan'ın ayrıca NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmeye yönelik çabaların tekrara düşmeyen, tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini vurgulaması; AB'nin savunma girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık tutulması gerektiğini dile getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin savunma sanayii iş birliğinin önemine dikkat çekerek müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yinelemesi ve NATO'ya katkıları çerçevesinde bu yıl Ekim ayında ikinci kez üstlenilen KFOR Komutanlığı'na atıfta bulunması da öngörülüyor.

İkinci oturum: NATO- Ukrayna Konseyi

Toplantının ikinci ve son oturumunu NATO- Ukrayna Konseyi oluşturacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılması planlanan oturumda, Rusya-Ukrayna savaşındaki mevcut durum, barış çabaları ve Ukrayna'daki reform süreci görüşülecek.

Bakan Fidan'ın bu oturumda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlaması ve Ukrayna'ya sağlanan yardımlara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca savaşın sonlandırılması ve "adil, kalıcı bir barış" için diplomasiye alan açılması gerektiğini vurgulayacağı; Türkiye'nin son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktararak barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade edeceği değerlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
