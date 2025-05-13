Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çalışma yemeğinde bir...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika