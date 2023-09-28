Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Muğla'ya geliyor
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen '2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29 Eylül Cum günü Muğla'ya geliyor.
Ak Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, program çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önce Muğla Valiliğini ziyaret edeceğini belirterek, "Bakanımız valilik ziyareti sonrasında AK Parti il başkanlığımızı ziyaret edecek. Cuma namazını Kurşunlu camisinde hemşerilerimizle kılacak" dedi.
AK Parti Muğla İl Başkanı Akça, İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen '2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacağı açıklandı. - MUĞLA