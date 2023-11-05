Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze konusunda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Fidan'ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi. - ANKARA