Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
