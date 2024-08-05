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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştükten sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için ele alınacak ortak çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti. Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için ele alınacak ortak çabaların yanı sıra

bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İkili görüşmenin Bakan fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularının yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgede atan gerilimin durdurulmasına yönelik çabalar ele alındı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan kahire Mısır Politika Güncel Haberler

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