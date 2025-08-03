Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Gazze'deki İnsani Durumu Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaparak, İsrail'in neden olduğu açlık sorununa karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını ve ateşkes müzakerelerini görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in neden olduğu açlığa karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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