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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak...

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Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu konu"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu konu" - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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