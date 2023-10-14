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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında, "Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu konu"