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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türk iş insanlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.