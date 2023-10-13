Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türk iş insanlarıyla buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kahire'deki Türk iş insanlarıyla buluştuğunu belirtti.
Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Politika