Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek desteklerin süreceğini ifade etti.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin daveti üzerine geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Fidan, başkent Kahire'de Türk iş adamlarıyla buluştu. Büyükelçilik binasındaki toplantıda konuşan Fidan, Türk vatandaşlarına ve onların yurt dışındaki girişimlerine yapılan desteklerin süreceğini ifade etti.