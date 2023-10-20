Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Filistin Konulu Zirve'ye Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek Filistin Konulu Zirve'ye katılmak üzere Mısır'a gidecek. Zirve vesilesiyle Bakan Fidan'ın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek Filistin Konulu Zirve'ye katılmak üzere Mısır'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire'de düzenlenecek, Gazze'deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir" denildi. - ANKARA