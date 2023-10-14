Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Fidan, Mısır'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile de görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Fidan bu kapsamda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Kaynak: ANKA / Politika