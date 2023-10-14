Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Fidan, Mısır'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile de görüşecek.