Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Dış Politika Vizyonunu Geliştireceklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ve Hariciye Teşkilatı ile birlikte milli dış politika vizyonunu daha da geliştireceklerini açıkladı.