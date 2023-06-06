Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Dış Politika Vizyonunu Geliştireceklerini Açıkladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ve Hariciye Teşkilatı ile birlikte milli dış politika vizyonunu daha da geliştireceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika