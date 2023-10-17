Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mescidi-i Aksa'ya Saygı Gösterilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında "Yapılan haksızlıkların bir kılıfa sokulmasından vazgeçilmesi lazım. Mescidi-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun dikkat etmesi lazım. Yıllardır uyarıyoruz. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. Kutsallarla oynanmaz. Bunların derhal son bulması lazım" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika