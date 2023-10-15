Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele aldı.

Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.