Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı ile New York'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi. Görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

