Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile bir araya geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve mevkidaşı Mohamad bin Hasan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

