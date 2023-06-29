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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı ile NATO Genişlemesi Konusunu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı ile NATO Genişlemesi Konusunu Görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi konusu ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi konusu ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan Macaristan Politika Haberler

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