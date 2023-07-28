Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'da ziyaretler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret etti. Ayrıca Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.