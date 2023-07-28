Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'da ziyaretler gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliği ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret etti. Ayrıca Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.
Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Politika