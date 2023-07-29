Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Yeni görevimde ilk ziyaretlerimden birini Macaristan'a gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temasları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında bir video mesajı yayınladı. Bakan Fidan, "Yeni görevimde ilk ziyaretlerimden birini Macaristan'a gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu stratejik ortağımız, dostumuz ve müttefikimiz olan Macaristan ile ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Ziyaretimize Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde şehit düşen askerlerimizin huzuruna çıkarak başladık. Başta Galiçya Cephesi olmak üzere vatan ve millet uğruna en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlik ziyaretimin ardından Sayın Szijarto'nun daveti ile Macaristan Dışişleri Bakanlığının yeni diplomatlarına seslenme imkanı buldum. Bilahare Sayın Bakan ile çok verimli görüşmeler yaptık" dedi.

Fidan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk anlaşmada Macaristan ile olan dostluk anlaşmamız. Yüksek düzeyde stratejik iş birliği konseyinin altıncı toplantısını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Orban başkanlıklarında bu yılın sonunda Macaristan'da düzenlemeyi planlıyoruz. Eğitim önem verdiğimiz işbirliği alanlarından biridir. Macaristan'da okuyan öğrencilerimiz ülkelerimiz arasında köprü oluşturmaktadır. İki NATO müttefiki olarak savunma sanayi işbirliğimizi geliştirmeye önem vermekteyiz. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerde gündemimizde yer alıyor. Macaristan'ın gözlemci üye olarak yer aldığı Türk devletleri teşkilatının gündemindeki konuları da görüşme imkanımız oldu. Bu ziyaretimin işbirliğimizin ve dostluğumuzun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE