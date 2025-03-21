Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık binasında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti. Görüşmede Bakan Fidan, Szijjarto'yu kapıda sarılarak karşıladı. - ANKARA