Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısına katılacak. Toplantıda Karadeniz'in stratejik önemi ve bölgedeki güvenlik dinamikleri ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, 19-20 Ekim'de Konsey kapsamında düzenlenecek 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek. Fidan, Karadeniz'in stratejik önemi, bölgedeki mevcut jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamiklerinin ele alınacağı 'Karadeniz Bölgesi'nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık' başlıklı oturuma katılacak. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Bakan Fidan, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de ve 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları (Gymnich) vesilesiyle düzenlenen oturumlara katılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
