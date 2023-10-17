Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında "Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında 'Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında "Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor" dedi. - BEYRUT