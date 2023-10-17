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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da...

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Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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