Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir" dedi. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika