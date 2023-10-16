Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in daveti üzerine Lübnan'a gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib'in davetine icabetle Lübnan'a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika