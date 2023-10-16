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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.