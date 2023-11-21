Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra ve Paris'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler yapmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti. Sayın Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA