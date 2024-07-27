Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakanı'na nezaket ziyaretinde bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da mevkidaşlarıyla birlikte Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla birlikte Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Laos'ta bulunan farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla birlikte Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. - VİENTİANE