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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kuzey Makedonya'da Temaslarda Bulunuyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunuyor. Makedonyalı mevkidaşı ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, ayrıca Türk STK temsilcileri, soydaşlar, iş adamları ve vatandaşlarla da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, daha sonra Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüştü. Bakan Fidan, daha sonra da Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Türk STK temsilcileri, soydaşlar, iş adamları ve vatandaşlarımızla bir araya gelecek. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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