Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türklerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türklerle bir araya geldi. - ÜSKÜP