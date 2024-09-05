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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türklerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türklerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türklerle bir araya geldi. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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