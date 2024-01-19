Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Yahya ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Yahya'ya tebriklerini ve başarı dileklerini ileterek, 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Türkiye ve Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkat çeken Bakan Fidan ve Yahya, ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.