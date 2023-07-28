Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle ciddi görüşmeler yapıyoruz" dedi. - BUDAPEŞTE