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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere ilişkin, "Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle ciddi görüşmeler yapıyoruz" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Politika Haberler

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