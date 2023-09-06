Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Ayrıca Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.