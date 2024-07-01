Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol imzalandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol imzalandı. - ANKARA