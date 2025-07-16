Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haber: ANKARA,