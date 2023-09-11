Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan ile görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşemeye başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşemeye başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı. İki bakan daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları ele alan Fidan ve Nurtleu daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. - ASTANA