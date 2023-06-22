Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani ile görüştü. Kabul, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J. M. Al Thani ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Nasser J.M. Al Thani'yi kabul etti" ifadesi yer aldı.