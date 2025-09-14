Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da İİT-Arap Ligi Zirvesi'ne Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da İİT-Arap Ligi Zirvesi'ne Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani kriz gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Doha'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temasları kapsamında Katar'a geldi. Bakan Fidan, başkent Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Birçok ülkeden bakanların katıldığı toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, bölgede neden olduğu insani kriz ve 9 Eylül'de Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısının ele alınması bekleniyor. Toplantı salonunda çeşitli ülkelerden bakanlarla bir araya gelen Bakan Fidan'ın daha sonra temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştireceği de öngörülüyor. - DOHA

